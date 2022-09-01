Токаев обсудил двусторонние отношения с сенаторами США
Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с конгрессменами США Джимми Панетта и Томом Суоцци, сообщает Zakon.kz.
Спасибо, господин президент Касым-Жомарт Токаев, за продуктивное обсуждение двусторонних отношений между США и Казахстаном с конгрессменами Джимми Панетта и Томом Суоцци после сегодняшнего обращения к народу Казахстана, – написали представители дипломатической миссии США в Казахстане через Twitter.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана.
Основная часть Послания была посвящена социально-экономическому развитию страны.
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