Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев обсудил двусторонние отношения с сенаторами США

флаги Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с конгрессменами США Джимми Панетта и Томом Суоцци, сообщает Zakon.kz.
Спасибо, господин президент Касым-Жомарт Токаев, за продуктивное обсуждение двусторонних отношений между США и Казахстаном с конгрессменами Джимми Панетта и Томом Суоцци после сегодняшнего обращения к народу Казахстана, – написали представители дипломатической миссии США в Казахстане через Twitter.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента с Посланием народу Казахстана.

Новость по теме

Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана

Основная часть Послания была посвящена социально-экономическому развитию страны.

Читайте также

Ситуация в Украине: Лукашенко предрекает скорую развязку конфликта, США ввели ограничения на экспорт в РФ и Китай

Токаев поговорил по телефону с Путиным

Аномальная жара в Испании унесла жизни более 4600 человек

Елена Беляева
Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления