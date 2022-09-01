Арестован подозреваемый в смерти солдата-срочника в Жамбылской области

В пресс-службе Министерства внутренних дел РК рассказали о том, что дело о гибели рядового Бекбола Мираша расследует Таразский отдел Южного регионального военно-следственного управления, передает Zakon.kz.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Специализированным следственным судом Тараза санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Более подробная информация о ходе расследования и обстоятельствах уголовного дела не предоставляется в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного расследования, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УПК РК. Пресс-служба МВД РК

Уточняется, что уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 451 УК РК "Превышение власти и служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия".

Новость по теме Солдат-срочник покончил с собой в Жамбыле

19 августа стало известно, что военнослужащий из Атырау покончил с собой. 18-летний уроженец села Миялы Кызылкогинского района Бекбол Мираш служил в пограничном отделении "Шолдала" в Жамбылской области. Отметим, что родные погибшего не верят в версию с самоубийством.