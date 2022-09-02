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Спасатели Актау наградили мужчину за спасение едва не утонувших девочек

предприниматель Фото: Центр общественных коммуникаций
Руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Марат Муханов выразил благодарность предпринимателю Александру Шарину за проявленное мужество, передает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", приказом министра по ЧС РК, мужчину наградили медалью "За спасение утопающих" и благодарственным письмом.

Инцидент произошел на территории базы отдыха "Золотое солнышко" 21 августа.

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Мужчина спас унесенных в море девочек в Актау

Две девочки 12 и 13 лет решили покататься на сапборде прямо у кромки берега. В какой-то момент резко подул ветер и детей волны стали уносить в море. На ЧП вовремя среагировал Шарин, который взял сапборд и доплыл с ним до берега.

Елена Беляева
Актау
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