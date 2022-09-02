Сотрудников райакимата Алматы задержали за получение взятки
Фото: Zakon.kz
Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании должностных лиц акимата Наурызбайского района. Редакция Zakon.kz отправила официальный запрос в Антикоррупционную службу по Алматы.
В настоящее время Следственным управлением Антикоррупционной службы по Алматы проводится досудебное расследование по уголовному делу по факту получения взятки работниками указанного государственного органа (акимата Наурызбайского района. – Прим. ред.), – говорится в ответе Антикора на запрос редакции.
Также в ведомстве отметили, что иная информация разглашению не подлежит.
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