Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сотрудников райакимата Алматы задержали за получение взятки

Сотрудников райакимата Алматы задержали за получение взятки Фото: Zakon.kz
Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании должностных лиц акимата Наурызбайского района. Редакция Zakon.kz отправила официальный запрос в Антикоррупционную службу по Алматы.
В настоящее время Следственным управлением Антикоррупционной службы по Алматы проводится досудебное расследование по уголовному делу по факту получения взятки работниками указанного государственного органа (акимата Наурызбайского района. – Прим. ред.), – говорится в ответе Антикора на запрос редакции.

Также в ведомстве отметили, что иная информация разглашению не подлежит.

Читайте также

Студенты Актюбинского колледжа о Послании: Реформы призваны улучшить условия

Свыше 7 тысяч детей в Уральске пошли в первый класс

До 500 миллионов за идею предложил населению аким ЗКО

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
деньги
Какую сумму из Нацфонда Казахстана смогут получить дети к 18-летию
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
ФБР провело обыски у российского миллиардера
ФБР провело обыски у российского миллиардера
Нацфонд, счета
Счета для денег из Нацфонда на детей Казахстана откроют в инвалюте
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления