Сотрудников райакимата Алматы задержали за получение взятки

Фото: Zakon.kz

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании должностных лиц акимата Наурызбайского района. Редакция Zakon.kz отправила официальный запрос в Антикоррупционную службу по Алматы.

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