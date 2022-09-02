В Минтруда раскрыли подробности о сокращении пенсионного возраста женщин

С 2023 года на 5 лет приостановят запланированное повышение пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан. Министерство труда и социальной защиты населения РК

В течение последующих 5 лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. Внимание уделят сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что до 2028 года пенсионный возраст для женщин будет 61 год.

Глава государства подчеркнул, что следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%.