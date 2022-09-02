Горячую воду отключат в Жетысуском районе Алматы

Фото: pixabay

В Жетысуском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды. Об этом рассказали в ТОО «Алматинские тепловые сети», cообщает Zakon.kz.

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