Горячую воду отключат в Жетысуском районе Алматы
Фото: pixabay
В Жетысуском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды. Об этом рассказали в ТОО «Алматинские тепловые сети», cообщает Zakon.kz.
С 6 по 9 сентября 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц микрорайон Кокжиек – Геологов – Первомайская нефтебаза. ТОО «Алматинские тепловые сети»
Ограничения вводятся из-за плановых работ на газопроводе, по которому поступает газ в котельную ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».
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