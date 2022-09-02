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Горячую воду отключат в Жетысуском районе Алматы

Алматы, отключение Фото: pixabay
В Жетысуском районе Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды. Об этом рассказали в ТОО «Алматинские тепловые сети», cообщает Zakon.kz.
С 6 по 9 сентября 2022 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц микрорайон Кокжиек – Геологов – Первомайская нефтебаза. ТОО «Алматинские тепловые сети»

Ограничения вводятся из-за плановых работ на газопроводе, по которому поступает газ в котельную ТОО «Алматытеплокоммунэнерго».

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