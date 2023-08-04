Горячую воду частично отключат в четырех районах Алматы
В компании уточнили, что временные ограничения по услуге горячего водоснабжения сегментарно вводятся с 7 августа на территории четырех районов Алматы.
Горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах улиц и жилмассивов:
Турксибский район:
- с 7-го по 11-е августа в контурах улиц Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;
- с 21-го по 25-е августа – Физкультурная – Аймауытова – Щербакова – Чехова;
Жетысуский район:
- с 21-го по 25-е августа – Беспакова – Жансугурова – Жумабаева – Омарова;
Наурызбайский район:
- с 7-го по 8-е августа – Жунусова – Райымбека – Алтын орда – Абая;
Медеуский район:
- с 14-го по 18-е августа – Блока – Уштобинская – Татибекова – Гурилева;
- с 14-го по 19-е августа – речка Казачка – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1.
"Названные локальные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".ТОО "Алматинские тепловые сети"
В компании жителей и гостей южной столицы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.