Горячую воду частично отключат в четырех районах Алматы

В четырех районах Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды. Об этом 4 августа 2023 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В компании уточнили, что временные ограничения по услуге горячего водоснабжения сегментарно вводятся с 7 августа на территории четырех районов Алматы.

Горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах улиц и жилмассивов:

Турксибский район:

- с 7-го по 11-е августа в контурах улиц Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;

- с 21-го по 25-е августа – Физкультурная – Аймауытова – Щербакова – Чехова;

Жетысуский район:

- с 21-го по 25-е августа – Беспакова – Жансугурова – Жумабаева – Омарова;

Наурызбайский район:

- с 7-го по 8-е августа – Жунусова – Райымбека – Алтын орда – Абая;

Медеуский район:

- с 14-го по 18-е августа – Блока – Уштобинская – Татибекова – Гурилева;

- с 14-го по 19-е августа – речка Казачка – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1.

"Названные локальные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". ТОО "Алматинские тепловые сети"

В компании жителей и гостей южной столицы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.