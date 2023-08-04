Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Горячую воду частично отключат в четырех районах Алматы

Горячую воду частично отключат в четырех районах Алматы Фото: pexels
В четырех районах Алматы часть зданий временно отключат от горячей воды. Об этом 4 августа 2023 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В компании уточнили, что временные ограничения по услуге горячего водоснабжения сегментарно вводятся с 7 августа на территории четырех районов Алматы.

Горячая вода не будет подаваться в жилые и иные здания, расположенные в контурах улиц и жилмассивов:

Турксибский район:

- с 7-го по 11-е августа в контурах улиц Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы;

- с 21-го по 25-е августа – Физкультурная – Аймауытова – Щербакова – Чехова;

Жетысуский район:

- с 21-го по 25-е августа – Беспакова – Жансугурова – Жумабаева – Омарова;

Наурызбайский район:

- с 7-го по 8-е августа – Жунусова – Райымбека – Алтын орда – Абая;

Медеуский район:

- с 14-го по 18-е августа – Блока – Уштобинская – Татибекова – Гурилева;

- с 14-го по 19-е августа – речка Казачка – Кульджинский тракт – микрорайон Атырау-1.

"Названные локальные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".ТОО "Алматинские тепловые сети"

В компании жителей и гостей южной столицы попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Читайте также

В Костанае откроют новую кондитерскую фабрику

Очередной проспект перекроют в Алматы

Kia: Казахстан является стратегическим мостом между Европой и Азией

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления