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Токаев принял делегацию Конгресса США

Токаев принял делегацию Конгресса США Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял делегацию Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе конгрессменов Джеймса Панетты и Томаса Суоцци, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американских отношений. Особое внимание было уделено укреплению межпарламентских связей в рамках деятельности Группы друзей Казахстана в Конгрессе США.

Глава государства отметил важность визита американских конгрессменов с точки зрения продвижения парламентской дипломатии, а также высказал удовлетворение динамичным развитием двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.Пресс-служба президента РК

Токаев принял делегацию Конгресса США

Фото: akorda.kz

Президент рассказал конгрессменам о реализуемых в стране масштабных реформах и основных положениях своего Послания народу Казахстана.

В свою очередь конгрессмены поблагодарили главу нашего государства за возможность встречи и высоко оценили его усилия по реализации масштабных политических и экономических преобразований в Казахстане.Пресс-служба президента РК

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев побеседовал с конгрессменами США Джимми Панетта и Томом Суоцци.

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Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан США
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