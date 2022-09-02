Учебную нагрузку на школьников определили в Министерстве просвещения
Документ определяет требования к содержанию, максимальному объему учебной нагрузки, уровню подготовки обучающихся и сроку обучения.
Устанавливается, что максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне основного среднего образования составляет не более: в 5 классе – 30 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 33 часа, в 8 классе – 34 часов, в 9 классе –35 часов.
Кроме того, в рамках сокращения неравенства в доступности среднего образования повышения качества знаний сельских школьников снижается нагрузка, для чего вводится деление класса на группы сельских школьников.
Деление на группы также предусмотрено и для городских школьников.
Так, государственный общеобязательный стандарт начального образования предусматривает деление класса на две группы в городских общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 человека и более, в сельских – в 20 школьников и более по:
казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;
иностранному языку;
цифровой грамотности (кроме 1 класса).
При этом деление класса на две группы допускается в городских общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских – в 20 и более обучающихся по русскому языку в классах с нерусским языком обучения.
В документе также указывается, что в случаях ограничительных мероприятий, введения карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера деление класса на группы производится по всем учебным предметам с наполнением в одном классе до 15 обучающихся.
Аналогичные общеобязательные стандарты также вводятся для основного среднего образования и общего среднего образования.
По данным Министерства просвещения, в республике функционируют 6942 дневных государственных школы, из которых 5159 (74%) расположены в сельской местности.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 14 сентября.