В Казахстане разработали профстандарт для педагогов детсадов, школ и колледжей

Министерство просвещения разработало профессиональный стандарт для педагогов дошкольного воспитания и обучения, среднего, дополнительного, а также технического и профессионального образования, сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт разработан с целью установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, оценки уровня квалификации педагогов, проведения аттестации, формирования должностных инструкций, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки кадров.

Стандарт определяет основы для образовательных программ подготовки, повышения квалификации педагога и возможности для непрерывного профессионального обучения, приоритеты в переподготовке специалистов из других сфер деятельности, способствует поддержке практики преподавания/воспитания и обучения педагога, профессиональной приверженности, общественного доверия и уважения, развивать лидерство педагога в преподавании/обучении и воспитании в профессиональном сообществе.

Стандарт:

описывает содержание педагогической деятельности, требования к уровню его подготовки;

является основой для разработки образовательных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, переподготовки специалистов из других сфер деятельности;

описывает компетенции профессионального восхождения от подготовки и вхождения в профессию до педагогического мастерства;

формирует основание для соотнесения трудовой деятельности конкретного педагога и профессионально признанного эталона практики;

предоставляет педагогу возможности для профессионального развития собственной карьеры;

является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития педагога;

предоставляет педагогу возможность развивать лидерские качества в преподавании, обучении и воспитании, активно реагируя на изменения и инновационные процессы;

является навигатором профессионального развития педагогов.

Стандарт применяется при:

обеспечении единого понимания профессиональных компетенций педагога и информирование заинтересованных сторон общества;

определении целей и содержания программ профессионального обучения;

описании профессиональных компетенций педагога в проектировании и осуществлении педагогической деятельности;

развитии системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагога;

установлении и оценке уровней квалификационных требований и трудовых функций педагога;

управлении изменениями и адаптации содержания собственной педагогической деятельности.

Так, к компентенции педагога отнесены:

Профессиональные ценности. Выполняет свою профессиональную деятельность на основе уважения и ответственности, честности и справедливости.

Профессиональные знания. Понимает педагогические подходы качественного обучения на основе знаний стратегических документов в области образования, культурных ценностей и теории обучения.

Практика преподавания/обучения и воспитания. Планирует образовательный процесс, организует безопасную, благоприятную среду для всех обучающихся/воспитанников и обеспечивает достижение целей обучения и воспитания.

Профессиональное развитие. Управляет собственным профессиональным ростом и развивает компетенции для эффективной педагогической деятельности.

При этом ранее утвержденный профессиональный стандарт "Педагог" утрачивает силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 сентября.

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