Диетолог назвала безопасную норму шоколада в день

Чтобы не иметь проблем с лишним весом и с диабетом, нужно правильно питаться. Есть допустимая дневная норма сладкого без вреда для здоровья и фигуры, сообщает Zakon.kz

В день в среднем при условии, что питание у вас сбалансированное, можно есть не больше 20 граммов темного шоколада, где содержится от 50% какао-бобов. То есть это одна пятая часть плитки, или три квадратика. Или же можно съедать три маленькие конфетки, но не больше. Можно шоколад съесть за раз, можно разделить на три приема пищи. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова

В таком случае человек не будет набирать вес. Сладкое нужно есть после основного приема пищи, пишет Ura.ru.

Эти три кусочка человек должен употребить с едой. То есть у него полезный обед или завтрак, он съел основные компоненты – кашу, кусочек сыра, какие-то фрукты или овощи. И к чашке кофе, не более 200 мл, чтобы пищеварение было оптимальным, добавил одну конфетку или кусочек шоколада. Тогда не будет резкого скачка глюкозы. Нурия Дианова

Диетолог рассказала об идеальном перекусе для школьников. Самым простым вариантом будут фрукты и орехи. Однако если есть такая возможность, то можно подобрать интересные сочетания продуктов.