Диетолог раскрыла безопасное количество колы в день

Врач объяснила, что безопасное количество колы без вреда для здоровья составляет до 200 мл в день, сообщает Zakon.kz.

Сладкая газировка особенно вредна для тех, кто заменяет ею воду и пьет в течение всего дня. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

"Колы можно до 200 мл в сутки. Одна порция не нанесет вреда, другое дело если речь идет про регулярное употребление этого напитка. В чрезмерных количествах кола опасна тем, у кого есть проблемы с костной тканью – остеопороз. Она содержит фосфорную кислоту, при избытке фосфора кальций вымывается быстрее, к тому же кофеин способствует выведению кальция", – пояснила диетолог.

Врач также подчеркнула, что сильногазированные сладкие напитки лучше исключить из рациона людям с ожирением, диабетом и нарушениями обмена веществ.

При этом в отдельных ситуациях кола может быть полезна – например, если нужно быстро взбодриться перед марафоном. Однако специалист напомнила, что после такого напитка жажда может усилиться.

