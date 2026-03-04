#Референдум-2026
Советы

Диетолог раскрыла безопасное количество колы в день

газированные напитки, диетолог, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2026 18:43 Фото: freepik
Врач объяснила, что безопасное количество колы без вреда для здоровья составляет до 200 мл в день, сообщает Zakon.kz.

Сладкая газировка особенно вредна для тех, кто заменяет ею воду и пьет в течение всего дня. Об этом в разговоре с aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

"Колы можно до 200 мл в сутки. Одна порция не нанесет вреда, другое дело если речь идет про регулярное употребление этого напитка. В чрезмерных количествах кола опасна тем, у кого есть проблемы с костной тканью – остеопороз. Она содержит фосфорную кислоту, при избытке фосфора кальций вымывается быстрее, к тому же кофеин способствует выведению кальция", – пояснила диетолог.

Врач также подчеркнула, что сильногазированные сладкие напитки лучше исключить из рациона людям с ожирением, диабетом и нарушениями обмена веществ.

При этом в отдельных ситуациях кола может быть полезна – например, если нужно быстро взбодриться перед марафоном. Однако специалист напомнила, что после такого напитка жажда может усилиться.

Ранее мы сообщали, чем опасна острая азиатская лапша.

Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
