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Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств, сообщает Zakon.kz.

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот главе государства чрезвычайными и полномочными послами 5 государств.

Верительные грамоты вручили послы Ливии – Аладдин Абдулсалам Лехуайк, Кувейта – Омар Ахмед Мухаммед Мурад Аль-Кандари, Словакии – Роберт Кирнаг, Алжира – Камал Фениш, Кении – Бенсон Генри Оума Огуту.

Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии и выразил уверенность, что они внесут вклад в развитие двусторонних отношений с нашей страной.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на развитие дружественных и взаимовыгодных отношений.

В завершение президент отметил наличие возможностей для реализации совместных проектов в различных направлениях и заявил о поддержке со стороны казахстанского правительства в выполнении их обязательств в нашей стране.

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Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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