Преимущества налога на роскошь разъяснил эксперт

Директор Института управления Академии государственного управления при Президенте РК Куат Акижанов на брифинге в СЦК назвал огромным прорывом решение ввести в стране налог на роскошь, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Куат Акижанов сообщил, что глава государства упоминает и честно признает главной социально-экономической проблемой огромный дисбаланс в распределении доходов.

Я считаю, что это огромный прорыв, то есть признание проблемы – это уже наполовину решение вопроса, который преследует Казахстан последние 20 лет. Президент признал, что реформы последних 20 лет привели к тому, что некоторые граждане у нас очень много выиграли. Но появилась и категория, и, к сожалению, это большинство людей, которые страдают от этого пресловутого разрыва в доходах между богатыми и бедными. Директор Института управления Академии государственного управления при Президенте РК Куат Акижанов

Эксперт добавил, что одним из решений этого вопроса является предложение главы государства внедрить налог на роскошь.

Позитивным, по его словам, является и решение о повышении фонда оплаты труда.

В целом, подчеркнул Куат Акижанов, нынешнее Послание посвящено социально-экономическим вопросам.

Первым же пунктом идут структурные изменения в экономике. Это то, что сейчас нужно стране. У нас последние 15-20 лет очень много реформ проводилось, но нужно признать, что большинство из них проводились ради реформ. Или они проводились в интересах тех самых конгломератов и олигархических группировок. У нас сложился некий плутократический режим – власть богатых. Это все нужно решить, и в Послании я к своему глубокому удовлетворению увидел это. Куат Акижанов

Вместе с тем, по словам спикера, чувствуется и влияние старой экономической школы. Куат Акижанов считает, что если не избавиться от этого, то мало что можно будет изменить в обществе.

Если мы ее не демонтируем, в хорошем смысле слова, у нас проблема структурного дисбаланса распределения доходов, более справедливого распределения "общественного пирога" также останется. Поэтому я вижу, что с одной стороны нужно будет исполнять и вводить налог на роскошь. Но, с другой стороны, я, к сожалению, не услышал в той же налоговой реформе предложения о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Это будет сильнейшим сигналом к тому, что государство становится слышащим и что оно готово и хочет решать одну из проблем не только нашей страны, но и многих стран мира. Куат Акижанов

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь".