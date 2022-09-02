Токаев решительно пошел на тотальную перезагрузку элементов власти – Ошакбаев

Фото: Facebook/Rakhim Oshakbayev

Объявление досрочных выборов главы государства и досрочных выборов в Парламент назвал ключевым вопросом Послания Касым-Жомарта Токаева заместитель председателя Народной партии Казахстана Рахим Ошакбаев на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Послание чрезвычайно важное, и, конечно, ключевой вопрос — это объявление досрочных выборов президента и досрочных выборов в Парламент. И поставлена задача полностью перезагрузить, обновить все ветви, элементы власти — и институт президентства, и Парламент, и правительство. Заместитель председателя Народной партии Казахстана Рахим Ошакбаев По его словам, таким образом Касым-Жомарт Токаев "решительно пошел на тотальную перезагрузку и тестирование электоральности". Большую интригу создал глава государства касательно изменения сроков полномочий президента. Семь лет — один раз. Сейчас идет экспертный спор… Существенные, серьезные изменения в Конституцию должны вноситься именно через референдум. И мое личное пожелание, что в условиях Нового Казахстана нужно ввести запрет на принятие любых конституционных изменений посредством Парламента и вводить их только через референдум. Рахим Ошакбаев Указал он и на важность нового закона "О выборах". В Новом Казахстане выборы не могут проходить по-старому — они должны проходить по лучшим стандартам демократических стран, должны быть высококонкурентными, их результат не должен быть предсказуемым. Соответственно, максимально нужно создать условия для справедливой конкуренции между кандидатами и между политическими партиями. Рахим Ошакбаев 1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью. Читайте также Ерлан Карин: Послание президента открывает новую политическую веху в истории страны Внучки Ислама Каримова опубликовали архивные фото и видео с дедушкой Токаев запустил фундаментальные реформы – эксперт

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