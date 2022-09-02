Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев решительно пошел на тотальную перезагрузку элементов власти – Ошакбаев

Послание, мнение Фото: Facebook/Rakhim Oshakbayev
Объявление досрочных выборов главы государства и досрочных выборов в Парламент назвал ключевым вопросом Послания Касым-Жомарта Токаева заместитель председателя Народной партии Казахстана Рахим Ошакбаев на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Послание чрезвычайно важное, и, конечно, ключевой вопрос —  это объявление досрочных выборов президента и досрочных выборов в Парламент. И поставлена задача полностью перезагрузить, обновить все ветви, элементы власти — и институт президентства, и Парламент, и правительство. Заместитель председателя Народной партии Казахстана Рахим Ошакбаев

По его словам, таким образом Касым-Жомарт Токаев "решительно пошел на тотальную перезагрузку и тестирование электоральности".

Большую интригу создал глава государства касательно изменения сроков полномочий президента. Семь лет — один раз. Сейчас идет экспертный спор… Существенные, серьезные изменения в Конституцию должны вноситься именно через референдум. И мое личное пожелание, что в условиях Нового Казахстана нужно ввести запрет на принятие любых конституционных изменений посредством Парламента и вводить их только через референдум. Рахим Ошакбаев

Указал он и на важность нового закона "О выборах". 

В Новом Казахстане выборы не могут проходить по-старому — они должны проходить по лучшим стандартам демократических стран, должны быть высококонкурентными, их результат не должен быть предсказуемым. Соответственно, максимально нужно создать условия для справедливой  конкуренции между кандидатами и между политическими партиями. Рахим Ошакбаев

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью.

Читайте также

Ерлан Карин: Послание президента открывает новую политическую веху в истории страны

Внучки Ислама Каримова опубликовали архивные фото и видео с дедушкой

Токаев запустил фундаментальные реформы – эксперт

Мадина Мамырханова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
деньги
Какую сумму из Нацфонда Казахстана смогут получить дети к 18-летию
ФБР провело обыски у российского миллиардера
ФБР провело обыски у российского миллиардера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления