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Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью

Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью. Такое предложение он озвучил на совместном заседании палат Парламента, выступая с Посланием народу Казахстана, передает Zakon.kz.
Предлагаю провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию Справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы.Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента.

Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в семь лет, но переизбрание запрещено.Касым-Жомарт Токаев

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Динара Халдарова
Послание Токаева-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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