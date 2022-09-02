Зоологи подсчитали оставшихся в Алматы снежных барсов

Резкий темп роста населения и урбанизации Алматы может привести к полному исчезновению ирбиса из исконных мест. Об этом 2 сентября на брифинге в Региональной службе коммуникаций заявил заведующий лабораторией териологии Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев, сообщает Zakon.kz.

Специалисты говорят, что сейчас в радиусе 30 км от Алматы обитают 23 снежных барса, из них пять – непосредственно в черте города. А именно – близ двух крупных районов –Бостандыкского и Медеуского. В целом же в горах Заилийского Алатау ученые насчитали 40 особей ирбисов.

По мнению Алексея Грачева, горные окрестности Алматы являются идеальным местом обитания по многим показателям, но антропогенные воздействия и стремительно развивающаяся инфраструктура города негативным образом влияют на существование снежного барса. Эти хищники вынуждены использовать труднодоступные и малопригодные места обитания.

"Снежный барс находится под угрозой исчезновения и внесен в Красный список Международного союза охраны природы, а также в национальные Красные книги всех 12 стран своего ареала. В настоящее время можно констатировать, что все ключевые места обитания снежного барса находятся под защитой заповедников и национальных парков – их насчитывается более 10. Они расположены в горах Западного, Северного Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, а также в казахстанской части Алтая", – рассказал специалист Центра мониторинга снежного барса Алексей Грачев.

Ученые заявляют, что сейчас фиксировать редких животных помогают фотоловушки. Они же пока являются самым перспективным способом изучения и мониторинга дикой кошки в природе. Стоит отметить, что с помощью приборов за ирбисами следят не только днем, но и ночью.

По словам Грачева, снежные барсы, несмотря на то, что они хищники, все же по большей части являются миролюбивыми животными и крайне редко могут проявить агрессию. Такое поведение специалисты в последнее время связывают с тем, что границы города с каждым годом расширяются, соответственно, контакт человека с ними становится все ближе, и барсы постепенно перестают воспринимать людей, как врагов.

"Наблюдаемая отрицательная динамика в дальнейшем может привести к полному исчезновению ирбиса из исконных мест. Основной причиной такого негативного явления является фактор беспокойства в результате чрезмерной рекреационной нагрузки, сопровождающейся строительством курортов, наличием различной инфраструктуры и нерегулируемым, стихийным потоком туристов. Дальнейшее освоение горных участков вблизи Алматы, очевидно, еще более усугубит ситуацию и повлечет за собой последствия, которые негативно отразятся на среде обитания не только диких животных, но и на всей экосистеме в целом", - отметил Алексей Грачев.

Чтобы сохранить горную экосистему и популяцию диких кошек, ученые предлагают начать контролировать потоки туристов в горах. Особенно в период размножения снежных барсов, как правило, это у животных происходит с января по апрель.

Ученые говорят, что с середины XX века численность снежного барса в Казахстане стала заметно сокращаться, и уже к 80-м годам она упала до 200 особей. В настоящее время на территории страны приблизительно обитает 140-180 снежных хищников.