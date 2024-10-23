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День снежного барса: сколько их осталось и как живут грациозные кошки в горах Казахстана

Снежный барс, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:34 Фото: wikimedia/Eric Kilby
23 октября отмечается Международный день снежного барса. Памятная дата была учреждена на I Всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке (Кыргызстан) по инициативе стран, которые входят в ареал обитания ирбиса, сообщает Zakon.kz.

В каких странах обитают барсы 

Именно в день утверждения 23 октября 2013 года была принята Бишкекская декларация по сохранению снежного барса, которую подписали представители 12 стран, где сейчас обитает этот вид: Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

В Международный день снежного барса научный сотрудник Института зоологии РК Салторе Сапарбаев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что известно о самом красивом хищнике, сколько снежных барсов осталось в Казахстане и как их сейчас защищают.

Снежный барс – очень редкое животное, которое внесено в Международную Красную книгу РК. Крупный хищник из семейства кошачьих обитает в высокогорных районах Центральной и Южной Азии. У него густая, пушистая шерсть с характерными пятнами, которая помогает ему маскироваться в снежных и скалистых ландшафтах.

Сколько снежных барсов осталось в Казахстане

По словам Салторе Сапарбаева, снежный барс – символ тюркских народов, в частности, Казахстана. Таинственный обитатель гор олицетворяет дикий дух высоких вершин, вызывая восхищение и уважение своим величием и независимостью. Но, как известно, в мире осталось совсем немного ирбисов.

"В последние годы популяция снежного барса в Казахстане постепенно растет и составляет примерно 150-190 особей. В мире осталось около 4,5-5 тысяч снежных барсов, и большинство из них живет в Китае (2,5 тыс. особей), где много горной местности".Салторе Сапарбаев

По его словам, средняя продолжительность жизни снежного барса в дикой природе составляет 10-11 лет, тогда как в неволе они могут дожить до 25 лет. Например, в зоопарке им не нужно добывать пищу, поскольку она всегда готова и животные находятся в комфортных условиях.

"Например, при охоте у снежных барсов бывают удачны только 2-3 из 10 случаев. В соцсетях я видел видео, где снежный барс нападает на горную козу, и они падают с обрыва. Таких случаев тоже масса. Зачастую более молодые барсы в расцвете сил сильно рискуют во время таких охот, из-за чего недолго живут. В 2018 году в Алматинском заповеднике был случай: молодой барс пришел к инспектору на кордон, пытался добыть пищу, но не смог и в итоге умер".Салторе Сапарбаев

В чем секрет ловкости?

Не так давно в социальных сетях набрало популярность видео, снятое в Гималаях, на территории Северной Индии, где снежные барсы легко и непринужденно передвигались по практически отвесной скале.

Мы решили спросить у специалиста Института зоологии, как ирбисам удается в невесомости, словно гравитации вовсе нет, передвигаться по горным склонам. Сапарбаев объяснил, что каждое животное приспосабливается к ландшафту и местности, где оно обитает. А уникальность снежных барсов в том, что они обладают длинным хвостом, который помогает им сохранять равновесие на крутых склонах.

"Длинный хвост снежного барса выполняет роль руля при прыжке. В полете он поворачивает хвостом туда, куда ему нужно приземлиться. По аналогии есть белка-летяга, у которой специальная шкура раскрывается, как парашют при прыжке. У снежного барса происходит что-то похожее: он растопыривает лапы и управляет хвостом, чтобы правильно приземлиться. А хвост служит, как парашют", – говорит специалист института.

При этом Салторе Сапарбаев отмечает, что основной кормовой базой снежного барса служит сибирский горный козел. А в Пакистане, Индии и Китае – голубые бараны, которые обитают в горной местности. Поэтому, чтобы охотиться на свою добычу, снежный барс приспособлен к передвижениям в таких окрестностях.

Снежный барс, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:34

Фото: Сарторе Сапарбаев

Роль в экосистеме

Говоря о роли снежных барсов в экосистеме, Сапарбаев считает, что каждое животное имеет свое значение для эволюционной цепи. Ирбисы – это высшие хищники, и природа так же не может нормально функционировать без них, поскольку они участвуют в регулировании численности копытных.

Как защищают снежных барсов

Салторе Сапарбаев отмечает, что именно для сохранения снежных барсов и других краснокнижных животных в Казахстане были созданы национальные парки и заповедники, которые входят в число особо охраняемых природных территорий.

Вместе с тем значительную работу проводят международные организации, выделяя средства для сохранения этих видов. Например, ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций) реализует проект, посвященный изучению и защите снежных барсов.

"Благодаря организациям ПРООН с 2021 года велась работа по спутниковой телеметрии снежного барса, а именно – отлов для мечения. То есть мы надевали спутниковые ошейники на барсов и отпускали их в дикую природу, что позволило следить за передвижением хищников. Два снежных барса даже заходили в Китай, а затем возвращались обратно в Казахстан", – поясняет сотрудник Института зоологии РК.

В целом он отмечает, что работа ведется круглогодично, в том числе с помощью фотоловушек. Однако, к сожалению, у снежных барсов существуют и естественные враги, такие как волки и браконьеры, именно из-за них они так же находится под угрозой исчезновения.

Эксперт считает, что для сохранения уникального хищного животного необходимо готовить специалистов с ранних лет, начиная со школьной скамьи. При этом важно проводить экопросвещение, чтобы люди по-другому воспринимали природу и осознавали значимость наличия таких редких видов, как снежный барс, на территории Казахстана.

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