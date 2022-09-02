В Алматы пройдет необычный концерт

4 сентября алматинцы услышат одну из самых необычных коллабораций казахстанской музыкальной сцены – фольклорно-этнографический оркестр «Отрар Сазы» и этно-электронную группу iFLY.

Концерт, по данным городского акимата, состоится в рамках празднования Дня города в Алматы.

Проект Otyrar Sazy & iFLY представит уникальную программу, соединяющую звучание казахских народных инструментов, электронную музыку и видеошоу, дополненную выступлениями солистов оркестра – домбриста Данияра Байжуманова и мультиинструменталистки Гаухар Жумагуловой, а также несколькими композициями скрипачки Джамили Серкебаевой.

Жители и гости города смогут услышать как уже знакомые им песни, так и написанные специально для этого концерта партитуры к таким произведениям, как «Желсіз түнде жарық ай» (Абай), «Бипыл» (народная песня), «Ақан Серi» (Маңмаңгер), «Қамажай» (солистка – Жамиля Серкебаева).

Миссия проекта – привлекать молодых казахстанцев к народному творчеству через обновленное звучание традиционных композиций, а зарубежных слушателей — к творчеству и культурному наследию Казахстана. Динзухра Тлендиева, дирижер Академического фольклорно-этнографического оркестра «Отрар Сазы» им. Н. Тлендиева

Организатором мероприятия выступил акимат Алматы при поддержке АО «Forte Bank», дизайнера Mikhail Kravets, коммуникационного агентства Movators и цифрового мобильного оператора IZImobile.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Концерт пройдет в сквере им. Чокана Валиханова, на площади перед Национальной академией наук Республики Казахстан (ул. Шевченко, 28, угол ул. Кунаева).

Вход на мероприятие свободный.

Расписание:

18:00 – DJ AIDAR (Cosmic Picnic);

20:00 – Otyrar Sazy & iFLY.

Программа состоит как из произведений в максимально аутентичном традиционном звучании, так и из специально написанных для проекта партитур, в которых используются современные, порой авангардные приемы игры и мелодические ходы. В течение концерта у каждого из инструментов оркестра появляется солирующая партия на переднем плане, что позволяет зрителям ближе познакомиться с тембрами, которых многие ранее не слышали. Пресс-служба Управления культуры Алматы

Впервые «Отрар Сазы» и iFLY совместно сыграли программу казахских народных песен, дополненных электронными аранжировками, на выставке Expo-2017, где с невероятным успехом прошла премьера народных композиций «Бip бала», «Құсни Қорлан», «Япурай», «Кұстар əнi». Для молодого поколения казахстанцев народные произведения зазвучали современными ритмами.

В июне 2019 года в летнем амфитеатре «Шабыт» в парке им. Горького впервые зрителям была представлена полная концертная программа со световым и видеошоу.

В декабре 2021 на всемирной выставке Expo Dubai 2020 проект Otyrar Sazy & iFLY с огромным успехом представили зарубежным зрителям полуторачасовое шоу, показав обширное разнообразие звучания казахской музыки.