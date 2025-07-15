Park Live Almaty расширяется: к лайн-апу присоединяются Shortparis и TURAN
Park Live Almaty продолжает раскрывать артистов этого года: к ранее анонсированным Robbie Williams, Marilyn Manson, Röyksopp, Alan Walker, Elderbrook, The Hu, Bloodywood присоединяются музыкальные коллективы Shortparis и TURAN, которые выступят на фестивале 6 сентября.
6 сентября
Shortparis
Авторы дивных арт-панк-гимнов, которые находятся в постоянном эксперименте и собирают многотысячные залы по всему миру, а их живые выступления выходят за рамки музыкальных концертов и больше похожи на перформативные практики современного искусства. Оспаривая общепринятую систему клубных концертов, Shortparis активно выступают на неподготовленных площадках: от заброшенных промышленных зданий до продуктовых магазинов.
Фото: Park Live Almaty
TURAN
Казахстанский этно-фольклорный ансамбль, который превратил древнюю тюркскую музыку в современное сценическое искусство: горловое пение, редкие народные инструменты, мощная энергетика и аутентичный визуальный стиль.
Фото: Park Live Almaty
Park Live Almaty – точка притяжения тысяч людей, влюбленных в музыку.
4-7 сентября, Алматы, Первомайские пруды. Билеты можно приобрести здесь: park.live.
Партнерский материал