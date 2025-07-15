Park Live Almaty расширяется: к лайн-апу присоединяются Shortparis и TURAN

К лайн-апу Park Live Almaty присоединяются: музыкальный коллектив Shortparis и этно-фольклорный ансамбль TURAN. Крупнейший в Центральной Азии музыкальный фестиваль Park Live Almaty пройдет с 4 по 7 сентября на Первомайских прудах.

Park Live Almaty продолжает раскрывать артистов этого года: к ранее анонсированным Robbie Williams, Marilyn Manson, Röyksopp, Alan Walker, Elderbrook, The Hu, Bloodywood присоединяются музыкальные коллективы Shortparis и TURAN, которые выступят на фестивале 6 сентября.

6 сентября

Shortparis

Авторы дивных арт-панк-гимнов, которые находятся в постоянном эксперименте и собирают многотысячные залы по всему миру, а их живые выступления выходят за рамки музыкальных концертов и больше похожи на перформативные практики современного искусства. Оспаривая общепринятую систему клубных концертов, Shortparis активно выступают на неподготовленных площадках: от заброшенных промышленных зданий до продуктовых магазинов.

Фото: Park Live Almaty

TURAN

Казахстанский этно-фольклорный ансамбль, который превратил древнюю тюркскую музыку в современное сценическое искусство: горловое пение, редкие народные инструменты, мощная энергетика и аутентичный визуальный стиль.

Фото: Park Live Almaty

Park Live Almaty – точка притяжения тысяч людей, влюбленных в музыку.

4-7 сентября, Алматы, Первомайские пруды. Билеты можно приобрести здесь: park.live.

Партнерский материал