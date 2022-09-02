В Казахстане хотят ограничить применение иностранного теплоизоляционного материала

В МИИР РК подготовили проект постановления правительства "Об установлении изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечень товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, вошел теплоизоляционный материал из вспененного синтетического каучука – изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины (трубчатый, рулонный, пластина, лента).

Проект постановления предусматривает ограничение на допуск указанного строительного материала к участию в государственных закупках сроком на два года.

Как поясняется, эта мера направлена на защиту внутреннего рынка, поддержку отечественных товаропроизводителей и увеличение объемов производства теплоизоляционного материала из вспененного синтетического каучука в строительной сфере Казахстана.

Также она придаст стимул развитию отечественного производства, увеличению производственной загрузки предприятий.

Ожидаемые результаты – увеличение выпуска продукции, открытие новых и модернизация существующих производств, создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет в течение срока действия постановления, отмечают в Комитете индустриального развития МИИР РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 сентября.