В Казахстане хотят ограничить применение иностранного теплоизоляционного материала
Так, в Перечень товаров, происходящих из иностранных государств, подлежащих изъятию из национального режима, вошел теплоизоляционный материал из вспененного синтетического каучука – изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины (трубчатый, рулонный, пластина, лента).
Проект постановления предусматривает ограничение на допуск указанного строительного материала к участию в государственных закупках сроком на два года.
Как поясняется, эта мера направлена на защиту внутреннего рынка, поддержку отечественных товаропроизводителей и увеличение объемов производства теплоизоляционного материала из вспененного синтетического каучука в строительной сфере Казахстана.
Также она придаст стимул развитию отечественного производства, увеличению производственной загрузки предприятий.
Ожидаемые результаты – увеличение выпуска продукции, открытие новых и модернизация существующих производств, создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет в течение срока действия постановления, отмечают в Комитете индустриального развития МИИР РК.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 сентября.