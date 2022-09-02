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Полицейские сняли девушку с карниза на 24 этаже

карниз, высотка Фото: polisia.kz
Девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки. Ее спас участковый инспектор полиции Нур-Султана Куаныш Мирзаев, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали столичные полицейские, им поступил вызов от очевидцев, сообщивших, что по улице Валиханова на карнизе 24 этажа сидит женщина. На место был направлен автопатруль.

В это время участковый инспектор Куаныш Мирзаев находился на своем административном участке. Не теряя времени, он подбежал к многоэтажному дому и увидел, что женщина уже свесила ноги и хотела спрыгнуть.

Куаныш Мирзаев поднялся на самый верхний этаж, снял с себя форму. Через маленькое окошко технического этажа он перелез на карниз. Инспектор незаметно приблизился к девушке и резко схватил ее.

Девушка заплакала и пыталась вырваться. Полицейский успокаивал ее разговорами. К этому времени с другого входа подоспели спасатели. Вместе они затащили девушку в окно в безопасное место.

Внизу ее ожидали медики, которые оказали психологическую помощь.

Полицейские выясняют, что толкнуло 27-летнюю девушку на этот поступок.

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