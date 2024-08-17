Сидела на перилах 8 этажа: в полиции Астаны рассказали о спасении девушки

Девушка пыталась спрыгнуть с многоэтажки в Астане. Момент ее спасения полицейскими попал на видео, сообщает Zakon.kz.

16 августа очевидцы заметили девушку, сидящую на перилах балкона восьмого этажа. Свидетели происшествия тут же обратились в правоохранительные органы.

"Сотрудники полка патрульной полиции – капитан полиции Марат Холдарбеков и старший лейтенант полиции Абзал Кадыров – немедленно прибыли на место. Они обнаружили, что девушка уже стояла на перилах балкона. Видя приближающихся полицейских, она решила сделать роковой шаг и отпустила руку", – рассказали в ДП Астаны.

Благодаря молниеносной реакции полицейских трагедии удалось избежать. Они успели схватить девушку за руки и предотвратить ее падение.

"Счет шел на секунды. Было ясно, что девушка настроена решительно и готова броситься вниз. Мы, как стражи порядка, должны были оперативно действовать в данной ситуации. Главной целью было спасти жизнь человеку", – вспоминает инспектор полка патрульной полиции Марат Холдарбеков.

Установлено, что девушка находилась в алкогольном опьянении. Ей оказана медицинская и психологическая помощь.

2 мая около 07:20 в 4 микрорайоне Актау парень сбросился с шестого этажа. 16-летнего подростка спасти не удалось.