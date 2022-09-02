Куда пойти в выходные 3 и 4 сентября
Нур-Султан
Забег среди молодежи
Фото: pexels
Забег среди молодежи состоится с призовым фондом в 150 000 тенге.
Участие принимают казахстанцы в возрасте от 14 до 29 лет.
Дистанция забега - 6 километров.
3 сентября, 9:00. Триатлон парк Астана. Вход: свободный.
Кинопоказ под открытым небом
Фото: pexels
3 сентября
21:00 "Дело Коллини"
23:00 "Эта дурацкая любовь"
4 сентября
21:00 "Покемон. Детектив Пикачу"
23:00 "Между небом и землей"
Алматы
Кинопоказ под открытым небом
3 сентября
20:00 - "Миньоны: Грювитация"
21:55 - "Рататуй"
00:30 - "Астрал:Глава 2"
4 сентября
20:00 - "Властелин колец: Братство Кольца"
23:20 - "Властелин колец: Две крепости"
02:35 - "Властелин колец: Возвращение короля"
Чемпионат Республики Казахстан по американскому футболу
3 сентября, 11:00. Стадион "Жас Кыран". Вход: свободный.
Концерт OTYRAR SAZY & iFLY
В рамках празднования Дня города посетители концерта услышат одну из самых необычных коллабораций казахстанской музыкальной сцены – фольклорно-этнографический оркестр "Отырар Сазы" и этно-электронную группу iFLY.
Шымкент
Открытие выставки работ Асем Жуслан
Фото: pexels
Выставка продлится до 11 сентября.
3 сентября, 16:00. Кафе "Дождь". Вход: свободный.
Беговые тренировки в дендропарке
Фото: pexels
Любители спорта после пробежки могут заняться тренировкой, сделать планку, подтянуться на турнике. После этого будет возможность постоять на гвоздях и проверить свою выносливость.
Практика гвоздестояния – это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий, говорят организаторы.
3 сентября, 06:30 Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.