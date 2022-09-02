Куда пойти в выходные 3 и 4 сентября

Самые интересные места и события Нур-Султана, Алматы, Шымкента. Как провести первые выходные сентября — в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Забег среди молодежи

Фото: pexels

Забег среди молодежи состоится с призовым фондом в 150 000 тенге.

Участие принимают казахстанцы в возрасте от 14 до 29 лет.

Дистанция забега - 6 километров.

3 сентября, 9:00. Триатлон парк Астана. Вход: свободный.

Кинопоказ под открытым небом

Фото: pexels

3 сентября

21:00 "Дело Коллини"

23:00 "Эта дурацкая любовь"

4 сентября

21:00 "Покемон. Детектив Пикачу"

23:00 "Между небом и землей"

Алматы

Кинопоказ под открытым небом

3 сентября

20:00 - "Миньоны: Грювитация"

21:55 - "Рататуй"

00:30 - "Астрал:Глава 2"

4 сентября

20:00 - "Властелин колец: Братство Кольца"

23:20 - "Властелин колец: Две крепости"

02:35 - "Властелин колец: Возвращение короля"

Чемпионат Республики Казахстан по американскому футболу

3 сентября, 11:00. Стадион "Жас Кыран". Вход: свободный.

Концерт OTYRAR SAZY & iFLY

В рамках празднования Дня города посетители концерта услышат одну из самых необычных коллабораций казахстанской музыкальной сцены – фольклорно-этнографический оркестр "Отырар Сазы" и этно-электронную группу iFLY.

Шымкент

Открытие выставки работ Асем Жуслан

Фото: pexels

Выставка продлится до 11 сентября.

3 сентября, 16:00. Кафе "Дождь". Вход: свободный.

Беговые тренировки в дендропарке

Фото: pexels

Любители спорта после пробежки могут заняться тренировкой, сделать планку, подтянуться на турнике. После этого будет возможность постоять на гвоздях и проверить свою выносливость.

Практика гвоздестояния – это практика для очищения тела, ума и энергетики от мышечных зажимов, беспокойного ума и негативных энергий, говорят организаторы.

3 сентября, 06:30 Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный, оплата только за вход на территорию парка.