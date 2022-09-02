Убийцу 5-летней девочки приговорили к пожизненному заключению в Нур-Султане

К пожизненному лишению свободы приговорил столичный суд мужчину за убийство несовершеннолетней девочки, сообщает Zakon.kz.

В суде установлено, что гр. K., распивая алкогольные напитки, нанес многочисленные удары 5-летней дочери сожительницы, от которых ребенок, не приходя в сознание, скончался.

22 июля 2022 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Нур-Султана с участием присяжных заседателей был вынесен обвинительный приговор в отношении К. по факту убийства малолетней Д. (статья 99 ч. 3 УК).

Коллегия присяжных заседателей в полном составе проголосовала за наказание в виде пожизненного лишения свободы.