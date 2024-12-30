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Мир

Китайский суд приговорил подростка-убийцу к пожизненному заключению

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 04:20 Фото: pexels
30 декабря китайский суд приговорил подростка к пожизненному заключению за убийство своего одноклассника. Это завершило дебаты на тему, что делать с несовершеннолетними преступниками, сообщает Zakon.kz.

    По информации CBS, троих подозреваемых, которым на момент убийства не исполнилось 14 лет, в апреле обвинили в издевательствах над 13-летним одноклассником по фамилии Ван. Они долго унижали его, а потом убили лопатой в заброшенной теплице. И там же закопали.

    Подростка по фамилии Чжан признали виновным в умышленном убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Его несовершеннолетний сообщник приговорен к 12 годам тюрьмы. Третьего мальчика по фамилии Ма, который не причинил физического вреда жертве, приговорили к исправительному обучению.

    В 2021 году Китай снизил возраст уголовной ответственности с 14 до 12 лет за убийства с "особой жестокостью".

    Этот случай первый, в котором при вынесении приговора применили нижний возрастной предел.

    Ранее выяснилось, что пожар в отеле Бангкока унес жизни трех туристов.

    Аксинья Титова
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