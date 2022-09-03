В Алматы продлят автобусный маршрут

Автобусный маршрут №215 продлят в Алматы с 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

Управление городской мобильности города в соцсетях указывает, что это делается по просьбам жителей микрорайона Айша-Биби.

Теперь автобусы маршрута, двигаясь по улице Хмельницкого, продолжат движение на улице 23-ая - улица Көрімдік - улица Жаяу Мұса- проспект Рыскулова - улица Айша биби, где будет разворачиваться.

В обратном направлении будет возвращаться на пр. Рыскулова (разворот за рынком) - улица Жаяу Мұса - улица Көрімдік - улица 23-ая.