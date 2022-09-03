Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы продлят автобусный маршрут

Автобусный маршрут продлят в Алматы Фото: Facebook/Қалалық Мобилділік Басқармасы
Автобусный маршрут №215 продлят в Алматы с 3 сентября, сообщает Zakon.kz.

Управление городской мобильности города в соцсетях указывает, что это делается по просьбам жителей микрорайона Айша-Биби.

Теперь автобусы маршрута, двигаясь по улице Хмельницкого, продолжат движение на улице 23-ая - улица Көрімдік - улица Жаяу Мұса- проспект Рыскулова - улица Айша биби, где будет разворачиваться.

В обратном направлении будет возвращаться на пр. Рыскулова (разворот за рынком) - улица Жаяу Мұса - улица Көрімдік - улица 23-ая.

Читайте также

Дети-сироты, избиваемые в приемной семье, захотели в ней остаться

Ярмарка вакансий прошла в Центральном парке Караганды

В Нур-Султане часть дорог перекроют со 2 сентября

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
гороскоп советы изменения
Сентябрь кардинально изменит жизнь представителей 6 знаков зодиака
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам
ЕНПФ, пенсионеры
Как будут повышать пенсии в Казахстане
Токаев предложил легализовать все авто с иностранными номерами
Поставить на учет: как в Казахстане будут легализовывать иностранные авто
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
В Минтруда рассказали, как изменятся пособие по уходу ребенку и сроки их выплат
В Минтруда рассказали, как изменятся пособия и выплаты с 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления