В одном из районов Алматы продлили семь автобусных маршрутов

В Ауэзовском районе Алматы продлили семь автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

"По многочисленным просьбам жителей Ауэзовского района продлены маршруты: №55 – до станции метро "Сары-Арка", №142 – до станции метро "Бауыржан Момышулы" (от ТЭЦ-2), №53 – до Абая – Б. Момышулы, №78, 110, 226 также продлены до станции "Бауыржан Момышулы" и №132 продлен до станции "Сайран", – сказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями района.

С начала года обновлено 219 автобусов на 17 маршрутах Ауэзовского района.

В Астане с 31 августа появилось два новых автобусных маршрута.