Романтические приключения и сложные решения: гороскоп на выходные

Астрологи считают, что выходные станут для большинства знаков зодиака серьезным эмоциональным испытанием, передает Zakon.kz.

Овен

В эти выходные вас просят сделать все возможное, когда дело касается дел сердечных. Вам придется делать смелые заявления и прибегать к грандиозным жестам. Тонкая игра на эмоциях в этой ситуации просто не поможет. С другой стороны резкие изменения станут хорошим способом решить давние проблемы

Космический совет: старайтесь решить конфликт мирно.

Телец

Сейчас не время сомневаться в себе. Ваша непоколебимая вера в себя и свои силы поможет произвести неизгладимое впечатление, в какой бы вы ситуации не оказались. Звезды напоминают, что одинокие Тельцы смогут оказаться будто бы в романтической комедии и завязать отношения, которые могут завершиться хэппи-эндом.

Космический совет: вас ждет легкое романтическое приключение.

Близнецы

Время оставаться дома и искать утешение в знакомом. Вы также, вероятно, будете проводить гораздо больше времени в компании членов вашей семьи. Это должно помочь вам набраться сил перед следующей неделей. Если вы думали об инвестировании в новую недвижимость или выставлении на продажу существующей, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Космический совет: проведите время в компании родных и близких.

Рак

Не тратьте свое время на то, чтобы задаваться вопросом «а что, если». Вы впустили этих людей и запустили процессы в своей жизни не просто так. Верьте, что исход будет в вашу пользу и что возможно абсолютно все.

Космический совет: верьте в невозможное.

Лев

Вы начали текущий проект с большими надеждами на результат. Просто убедитесь, что вы последовательны в своих усилиях и терпеливы с другими. Это гарантирует, что вы доберетесь до финиша в оговоренное время. Вы также, вероятно, почувствуете связь со своей духовной стороной. Правильные знания дадут вам преимущество перед конкурентами.

Космический совет: ваша тяжелая работа окупится с лихвой.

Дева

Любовь никогда не бывает идеальной. Это неограненный бриллиант, чертовски грязный и грубый. Но от этого он не становится менее ценным. Уважайте то, что вы испытываете к близкому человеку в данный момент. Чем больше вы вкладываете в эту любовь, тем сильнее она будет расцветать. Для некоторых из вас сожительство также может быть важной новой вехой. Никогда не бывает подходящего момента, но сейчас он максимально близок к идеалу.

Космический совет: возможно, наступило время съехаться с любимым человеком.

Весы

Дело не только в том, что вы говорите, но и в том, как вы это говорите. Когда дело доходит до профессиональных вопросов, вас просят подружиться со своей смелостью. Вам нужно научиться принимать решения, руководствуясь верой, а не страхом.

Космический совет: не бойтесь принимать серьезные решения.

Скорпион

Оптимизм, с которым вы начали этот проект, начинает таять. Вам необходимо определить, в чем причина вашей растущей незаинтересованности. Есть о чем подумать в начале дня. Этот повод — действительно, хорошая причина разобраться в себе.

Космический совет: разожгите свой внутренний огонь.

Стрелец

Тема завершений может сыграть довольно драматичную роль в вашей жизни. Вместо того, чтобы изображать из себя жертву, посмотрите на свою ситуацию со стороны. То, что с вами происходит, не хорошо и не плохо. Прямо сейчас вам преподают суровый урок.

Космический совет: отпустите прошлое.

Козерог

Старые ключи не откроют новых дверей. Вас просят взять на себя ответственность за происходящее. Понаблюдайте за своими шаблонами, которые удерживают вас в петле. Осознание поможет вам найти такие решения, которые подтолкнут вас в направлении роста.

Космический совет: учитесь мыслить нестандартно.

Водолей

Попытка разыграть из себя «человека-загадку» имеет свои преимущества, но прямо сейчас она может не сработать или работать не в вашу пользу. Если вы чувствуете, протяните руку. Начните разговор с другими, даже если вначале это покажется шуткой. Разрушение льда в конечном итоге поможет вам открыть более глубокие слои друг друга.

Космический совет: разрушьте лед в отношениях.

Рыбы

Вы усиленно держитесь за прошлое. Страх того, что вы не сможете проявить что-то лучшее в себе, держит вас взаперти. Вы зациклены на былом, потому что убеждены, что игра заведомо проиграна? Пришло время преобразовать негативные убеждения и сделать решительный шаг.

Космический совет: переверните календарь.

Как пишет 5-tv.ru, 3 сентября растущая Луна в Стрельце. Не исключены сложные ситуации и испытания, но это только подтолкнет вас к поиску неординарных решений, считают астрологи.