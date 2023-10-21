Гороскоп на выходные: как провести weekend

Астрологи составили советы и рекомендации для каждого знака зодиака, которые помогут провести выходные полезно, сообщает Zakon.kz.

Овнам стоит серьезно задуматься над тем, что пора начать планировать свою неделю с выходных. Так что в эти субботу и воскресенье вам необходимо детально расписать каждый предстоящий день. Но не забывайте и об отдыхе, поскольку иначе энергии может не хватить.

Тельцы, эти выходные могут потребовать от вас внимания к рабочим вопросам. Постарайтесь управиться с ними до вечера субботы и посвятить оставшуюся часть времени своим близким. Возможно, вы видите их глаза так редко, что совсем забыли, какого они цвета. Пора заново знакомиться с теми, кто вам дорог!

Близнецам в эти выходные может захотеться попробовать себя в новой деятельности. Звезды считают, что смена основного занятия пойдет вам на пользу. Насытиться помогут физические нагрузки, они подарят вам желаемый заряд энергии и избавят от бесконечного потока переживаний.

Суббота и воскресенье получатся достаточно противоречивыми для Раков. Первый выходной будет не слишком удачным и все планы накроются "медным тазом". Ну а второй день должен порадовать большим количеством теплых встреч с людьми, которых вы не видели несколько лет.

В weekend Львы сумеют преуспеть в сделках. Как бы сильно вы не старались избегать рабочих моментов, они сами вас найдут. Так что не теряйте время и добивайтесь условий, которые вам выгодны. Вы сумеете доказать свою правоту даже тем, кто скептически относится к вашим взглядам.

Как ни странно, но эти выходные не подходят для бытовых дел Девам. Возможно, в ваших планах было покрасить стену или прибраться, но астрологи не советуют этого делать. Отдохните на свежем воздухе, вам как никогда необходима тишина, компания любимого и пение птиц.

Весам не стоит планировать ничего серьезного на эти выходные. Постарайтесь отключить телефон, побыть в одиночестве и заняться домашними обязанностями. Если вы родитель, то уделите внимание своему чаду. Проведите с ребенком как можно больше времени, это должно вас сблизить.

Самым приятным днем для Скорпионов станет воскресенье. Именно в этот день вы полностью отключитесь от переживаний, займетесь собой и отдохнете телом и душой. Проявите интерес к занятиям партнера, возможно, вторая половинка давно ждала, когда вы обратите на неё внимание.

Стрельцам противопоказана лень в эти выходные. Вам необходимо как можно больше двигаться, посещать интересные места. Астрологи рекомендуют пригласить к себе в гости друзей. Но важно, чтобы в их списке были те, кого вы действительно хотите видеть. Обойдитесь без жалости и приличия.

Козероги как никогда будут убедительны. Конечно, с коммуникацией у вас и так нет проблем, но вы научитесь грамотно и четко доносить свои мысли до собеседника. Старайтесь не терять времени – как никогда важно использовать его во благо своей семьи, карьеры и себя. Порой важно поработать на себя даже в выходные.

Понедельник Водолеев будет тяжелым, но это можно исправить благодаря субботе и воскресенью. Постарайтесь за выходные выполнить хотя бы часть дел, которые запланированы на первый день недели. Это поможет разгрузить список задач.

Вряд ли выходные у Рыб будут интересными. Астрологи считают, что на это вы вряд ли сумеете повлиять. Потерпите, порой бытовые дела тоже необходимы. Если хотите немного разнообразить субботу, то просто смените обстановку, отправьтесь в путешествие на машине.