Мемы, вакансия шуфутинолог и новая версия песни Шуфутинского "3 сентября"

Исполнители Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили новый клип на популярную песню "3 сентября". Мемы тут же разлетелись в соцсети, передает Zakon.kz.

Я очень рад, что эта атмосферная музыкальная история получила такое оригинальное продолжение. Надеюсь, что наш дуэт придется по вкусу слушателям всех возрастов. Одно "3 сентября" хорошо, а два – еще лучше! – процитировала Шуфутинского lenta.ru.

Впервые песня была исполнена Шуфутинским в 1993 году, тогда же она стала "визитной карточкой" артиста и "настоящим культурным феноменом". Автор музыки – Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев. В 1994 году композиция вошла в сольный альбом Шуфутинского "Гуляй, душа". Для самого исполнителя дата стала знаковой – 3 сентября 1995 года родился старший внук Шуфутинского.

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Ежегодно песня становится поводом для забавных мемов. Вот несколько популярных вариантов, которые казахстанцы передают друг другу через мессенджеры.

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Кроме того, на российском сайте вакансий появилось объявление для любителей шансона и знатоков 3 сентября. Сервис ищет "смельчака, которого не пугает московский смог от костров рябин". Кандидату предстоит отбирать мемы с Шуфутинским (и не только) и отправлять их в корпоративные чаты.

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Шуфутинолог должен будет:

мониторить все площадки, в том числе с помощью VPN-сервисов;

отбирать лучшие мемы и оперативно отправлять в корпоративные чаты;

безжалостно банить авторов баянов;

охранять офисный календарь 2 сентября.

Освоить новую профессию нетрудно, достаточно не путать "горящий сентябрь с кострами рябин" и знать строчку "Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын". Также рекомендуется не скучать по творчеству ДДТ.

Работать предстоит недолго: с 9 вечера 2 сентября до 9 утра 4 сентября ("максимум, по 5-е, потому что "как костры горят обещания").