У казахстанских спасателей своя ассоциация с песней Шуфутинского "3 сентября"

У сотрудников пожарной службы Акмолинской области своя ассоциация с легендарной песней Михаила Шуфутинского "3 сентября", сообщает Zakon.kz.

Ею поделился официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

"Что общего между хитом Михаила Шуфутинского и легендой пожаротушения АЦ-40 (автоцистерна. – Прим. ред.) на базе ЗИЛ-130? Данияр Смаилов, заместитель начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области, почти 30 лет отдал службе в сфере гражданской защиты. Свою карьеру он начинал именно с АЦ-40 на базе ЗИЛ-130. И сегодня с высоты этих лет он вспоминает свои первые шаги в карьере спасателя", – написал Ерсаин Койшибаев в Instagram.

Он добавил, что песня "З сентября", появившаяся в 1993 году, в 1994-м вошла в альбом Михаила Шуфутинского. И в том же году легендарный ЗИЛ-130 был снят с производства.

Не забыл в этот день про популярную песню и российский композитор Игорь Крутой: он перепел "3 сентября".