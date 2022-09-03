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Асылов поручил усилить надзор за взысканием незаконно добытых средств

Генпрокурор Фото: Берик Асылов/Генпрокуратура РК
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался по поводу Послания президента Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября, передает Zakon.kz.

В Послании главой государства поручено выработать механизм строительства школ на незаконно полученные средства коррупционеров.

По словам генпрокурора, с 2019 года сумма ущерба по оконченным коррупционным уголовным делам составила более 29 млрд тенге.

Прокурорам поручил усилить надзор за взысканием незаконно добытых средств и имущества. Совместно с правительством приступим к реализации инициативы президента, – написал Асылов в Twitter.

Кроме того, он отметил поручение президента о том, что в следующем году будут дополнительно трудоустроены 100 тыс. молодых людей.

Также их поддержат льготным кредитованием. Этот шаг даст положительный импульс к их социальному и экономическому развитию, – считает генпрокурор.

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