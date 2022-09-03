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Жамбылские аграрии привезли около 500 тонн продуктов на столичную ярмарку

продукты Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В городе Нур-Султане 3 и 4 сентября проходит сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Жамбылской области, на которой представлена разнообразная продукция и товары можно купить на 10-20% дешевле, чем на рынке, передает Zakon.kz.

Ярмарка проходит на площадке возле стадиона "Астана-Арена". Всего 90 крестьянских хозяйств и предприятий привезли 495,8 тонны сельхозпродукции на сумму 423,2 млн тенге. Представлен разнообразный ассортимент продовольственных товаров: 62 тонны конины, говядины и баранины, 38,8 тонны молочной продукции, 6 тыс. яиц, 10 тонн кондитерских изделий, 13 тонн макаронных изделий, 10 тонн рыбы, 6 тонн меда, 5,5 тонны сафлорового масла и более 336 тонн овощей, фруктов и бахчевых, 10 тонн сахара.

Заместитель акима Жамбылской области Нуржан Календеров посетил ярмарку, ознакомился с ассортиментом и стоимостью товаров, поговорил с покупателями и продавцами.

ярмарка

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Цены на столичной ярмарке на 10-20% ниже рыночных. К примеру, баранина – 2500 тенге за килограмм, говядина – 2400, конина – 2600, казы – 3100, молоко – 320 за литр, кефир – 330, кумыс – 1200, картофель – 160 за кг, лук — 120, яблоки – 300, сахар – 480 тенге за кг.

Посетители ярмарки отмечают низкие цены и хорошее качество продукции.

ярарка

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

С раннего утра спешила к развернувшимся прилавкам. Цены меня очень порадовали, поскольку все продукты доступны. Благодаря таким ярмаркам у нас появляется возможность приобрести качественную, а самое главное – экологически чистую продукцию. Это очень удобно, что в одном месте можно приобрести сразу мясо, молоко, сыр, овощи, яйца, – говорит жительница столицы Нургуль Мустафаева.

Представитель КХ "Жәңгір" Юрий Алиев привез 10 тонн лука, тонну капусты, тонну моркови, две тонны картофеля.

В ярмарке принимаем участие первый раз. За три часа успели продать почти всю капусту. Радует, что покупателей очень много. Уверен, что домой вернемся с пустыми мешками, – говорит он.

Представитель КХ "Шаушен" Гайша Бейсембаева уже несколько лет участвует в столичной ярмарке.

В этом году привезли 1,5 тонны мяса. Для транспортировки товара выделены рефрижераторы, вся продукция сохраняет свою свежесть. Планируем и в будущем приезжать на ярмарку. Здесь у нас даже свои постоянные клиенты есть, – рассказала она.

Продукцию представили и крестьянские хозяйства, созданные в рамках пилотного проекта по повышению доходов населения.

вход

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

К примеру, руководитель ИП "Канатбаева" Гульбану Канатбаева представила на ярмарке несколько видов кондитерских изделий. В рамках пилотного проекта она открыла кондитерскую в сельском округе Актобе Жуалынского района.

Подобные ярмарки для нас – отличный повод заявить о своей продукции и, конечно, реализовать ее, – сказала она.

ярмарка

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Руководитель управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов отметил, что такие региональные ярмарки способствуют стабилизации цен на продукты питания и развитию межрегионального сотрудничества.

Вся продукция соответствует санитарно-ветеринарным требованиям. Транспортные расходы и обеспечение торговыми местами берет на себя управление сельского хозяйства. Для транспортировки товара было выделено 10 большегрузных автомобилей, – говорит Жиенкулов.

Атмосферу праздника на ярмарке создавали артисты Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева, организовавшие концерт.

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