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Жамбылские аграрии представили около 300 тонн продуктов на столичной ярмарке

базар Фото: акимат Жамбылской области
В очередной раз товаропроизводители десяти районов Жамбылской области и города Тараза представили регион на двухдневной сельскохозяйственной ярмарке в Астане (9-10 сентября).

Ярмарка организована на площадке возле Дворца творчества "Шабыт".

Продукцию представили товаропроизводители десяти районов Жамбылской области и города Тараза, крестьянские хозяйства, созданные в рамках пилотного проекта по повышению доходов населения.

люди

Фото: акимат Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев посетил ярмарку, ознакомился с ассортиментом и стоимостью товаров, поговорил с покупателями и продавцами.

люди

Фото: акимат Жамбылской области

Было представлено 298,8 тонны сельскохозяйственной продукции на общую сумму 168,6 млн тенге. В ассортимент входило 33 тонны мясной продукции (конина, говядина, баранина), 3,2 тонны мяса птицы, 4,0 тонны колбасных изделий, 14,0 тонны молочной продукций, 6 тыс. штук яиц, 1,0 тонны кондитерских изделий, 3,4 тонны макаронных изделий, 10 тонн рыбы, 5,0 тонны меда, более 208 тонн плодов и овощей.

продажа мяса

Фото: акимат Жамбылской области

Цены фиксированные: на 10-20 процентов ниже, чем на коммерческих рынках.

люди

Фото: акимат Жамбылской области

Для посетителей также была представлена концертная программа артистов Жамбылского районного Дома культуры.

Напомним, что ярмарка с участием жамбылцев продлится с 9 по 10 сентября.

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Астана Жамбылская область Тараз
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