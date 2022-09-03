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Названы три знака зодиака, представителям которых повезет в начале сентября

Зодиак Фото: pexels
По словам известного астролога Павла Глобы, с 3 сентября наступит удачное время для представителей трех знаков зодиака, передает Zakon.kz.

Как отмечается в публикации ProKazan, до 8 сентября на этих счастливчиков будет влиять Плутон, благодаря чему они легко и быстро смогут решить свои проблемы.

Ракам с 3 сентября стоит обратить пристальное внимание на проблемы в учебе или работе. Плутон одарит их своим мощным позитивным воздействием для решения сложных задач именно в этих сферах. Достаточно просто сосредоточиться – и вы получите ответы на давно мучившие вопросы, встретите на своем пути нужных людей и нужные события.

Скорпионы рискуют стать более ранимыми, но им это даже полезно. Чувствительность, по словам Глобы, поможет решить проблемы во взаимоотношениях с окружающими и покорить их сердца. Самое время показать людям свою нежную сторону.

Козерогам повезет разобраться как с материальным, так и с духовным. У них будет получаться буквально все. Однако основные силы стоит потратить на решение наиболее пугающих вас затруднений. Беритесь за сложное – и до 8 сентября сумеете выйти победителем без особых затрат и усилий.

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