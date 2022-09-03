По курсу устойчивого развития

Нынешний год для истории предприятия связан с важным юбилеем – 25-летием со дня подписания Окончательного соглашения по разделу продукции (ОСРП), передает Zakon.kz.

Карачаганак ассоциируется, в первую очередь, с огромными инвестициями, рекордным уровнем добычи углеводородов, инновационными технологиями и социальной ответственностью на уровне мировых стандартов.

Весомый вклад в социальное развитие Приуралья разрабатывающий месторождение международный консорциум "Карачаганак Петролиум Оперейтинг" (КПО) вносит с 1998 года. С тех пор биография края неразрывно связана со строительством различных социально-инфраструктурных объектов, возводимых на средства консорциума.

Соцобязательства выполняются планомерно и последовательно, на их реализацию ежегодно выделяется по 20 млн долларов США. В областном центре и сельской глубинке за четверть века построены и отремонтированы школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения и спорта, проложены дороги и инженерные коммуникации. Что немаловажно – в строительстве задействованы только казахстанские строительные компании, созданы тысячи новых рабочих мест.

Ряд проектов нацелен на повышение качества жизни жителей региона. К таким можно отнести строительство нового здания международного аэропорта им. Маншук Маметовой в Уральске. Теперь это современный терминал со всеми удобствами для пассажиров. Центром культурной жизни Уральска стал дворец культуры "Атамекен". По оснащенности он не уступает аналогичным объектам мирового уровня. Сейчас в работе также находятся другие социальные проекты, имеющие большое значение для жителей области.

Сфере образования всегда уделяется первостепенное внимание. В этом году намечено начало работ по строительству малокомплектных школ, рассчитанных на 108 и 60 мест, в 15 селах, многие из которых можно назвать удаленными. Современные условия для учебы будут созданы теперь и в глубинке. Объекты КПО всегда сдаются "под ключ": в школах предусмотрено оснащение мебелью, в старших классах – интерактивными досками, компьютерами. На территории школ будут построены физкультурные и игровые площадки, зоны отдыха.

Город Аксай является административным центром Бурлинского района, на территории которого находится месторождение. Поэтому в районе также реализуются различные социальные проекты. В 2020-2021 годах с разделением на несколько этапов компания произвела реконструкцию и модернизацию центральной районной больницы. Теперь в ней размещен современный аппарат компьютерной томографии, осуществлена поставка более 20 наименований медицинского оборудования. Следующий этап – закуп реанимобиля и приобретение современного медицинского оборудования, предназначенного как для взрослых пациентов, так и для новорожденных.

Жители Уральска всегда будут гордиться такими масштабными объектами, как Казахский драмтеатр, Ледовый дворец, плавательный бассейн, крытый теннисный корт, Дом торжеств, Дворец культуры и многими другими. Их строительство также профинансировано КПО. Сейчас в регионе поставлена задача – завершить строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на селе и тем самым создать условия для занятий спортом и укрепления здоровья во всех районах области. В этом году с участием компании будет продолжено строительство ФОКов в селах Чапаево, Казталовка и Таскала. Эти проекты реализуются в рамках поручения президента страны по развитию массового спорта и физической культуры. По плану в каждом ФОКе предусмотрен зал для игровых видов спорта с электронным табло, тренажерный зал и зал для единоборств, класс для настольных игр, медицинский кабинет, кабинеты для тренеров и персонала, раздевалки с душевыми. Это, действительно, современные комплексы, оснащенные оборудованием, соответствующим международным стандартам. Еще один ФОК – на 160 мест – планируется построить в Акжаикском районе. Следует учитывать, что услугами данных комплексов будут пользоваться не только жители тех населенных пунктов, где они расположены, но и ближайших сел.

КПО не остается в стороне и от решения такой важной проблемы, как повышение качества автодорог в области. По заказу компании строятся дороги и мостовые переходы. В этом году начнется капитальный ремонт улицы Шолохова в Уральске. На ней будет заменено асфальтовое покрытие на проезжей части, тротуарах и боковых съездах, а также будут установлены средства регулирования движения, уличное освещение и павильоны на автобусных остановках.

В областном центре постоянно ведется жилищное строительство. В этом году по заказу КПО планируется строительство девятиэтажного жилого дома на 180 квартир. Также КПО является заказчиком планировки и благоустройства в микрорайонах быстро растущего пригорода Уральска – поселка Зачаганск. Здесь также запланирована комплексная работа по прокладке тротуаров и подъездных путей, установке освещения, устройству водоотведения талых и дождевых вод, строительству современных детских площадок и озеленению. То есть созданию всех условий для комфортного проживания.

Есть еще один социальный проект КПО, который имеет особое значение, причем не только для жителей региона, но и для всей страны. Это строительство визит-центра "Хан Ордасы" в Бокейординском районе, где расположен культурно-этнографический музей-заповедник, рассказывающий об истории Бокеевской Орды. В рамках государственной программы музей внесен в региональную карту развития туристической отрасли. В здании визит-центра разместятся экскурсионный и научный отделы, зал заседаний, архив и библиотека.

В прошлом году КПО была впервые удостоена гран-при республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса "Парыз-2021". Но это не единственная почетная награда "Парыз", завоеванная консорциумом. В 2008 и 2009 годах компании была вручена награда за реализацию социальных проектов. В 2010 году КПО получила "Золотой Парыз" в номинации "Лучший социальный проект", а в 2013 году была удостоена награды "Серебряный Парыз" за строительство школы на 1200 мест в Уральске.

Всего за время действия ОСРП компанией инвестировано в социальные проекты более 456 млн долларов США. У партнеров по Карачаганакскому проекту масштабные планы, расписанные на годы вперед. А это значит, что проект уверенно смотрит в будущее. Подписанное четверть века назад Окончательное соглашение о разделе продукции Карачаганака заложило прочный фундамент взаимовыгодного сотрудничества, ставшего залогом успешного освоения месторождения во благо будущих поколений казахстанцев.