В Алматы завершился фестиваль классической музыки "Алматы Көк-Төбе Опера – 2022"
Фестиваль классической музыки "Алматы Көк-Төбе Опера" в этом году проходит уже пятый раз. Стоит отметить, что горожане по достоинству оценили выступление именитых казахстанских оперных певцов страны.
Концерт классической музыки приурочен ко Дню города Алматы, который ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября. В этом году любимый город отметит свой праздник 18 сентября.
Любителей классической музыки этой осенью ждет еще один приятный сюрприз – концерт OTYRAR SAZY & iFLY, который состоится 4 сентября.
Фото: Zakon.kz
На фестивале "Алматы Көк-Төбе Опера" артисты представили зрителям лучшие отрывки из самых известных произведений классической музыки казахстанских и мировых композиторов: Брусиловского, Жубанова, Мухамеджанова, Верди, Россини, Сен-Санса, Чайковского, Пуччини, Моцарта, Масканьи, Леонкавалло, Андерсона, Бизе, Орфа.
Фото: Zakon.kz
Публика за два дня фестиваля услышала лучшие голоса солистов КазНТОБ имени Абая и артистов столичного театра "Астана Опера". Зрители получили уникальную возможность не только услышать, но и увидеть звезду мировой сцены – испанского оперного певца, солиста Royal Danish Opera, Opera Burg Gars (Австрия) Оскара Maрина.
Фото: Zakon.kz
Потрясающий концерт, я очень люблю оперу, талантливые исполнители. Отлично подобрано место для подобного мероприятия, был очень качественный звук, красивое оформление сцены, шикарные костюмы. Парк "Кок-Тобе" – это одна из красивейших достопримечательностей нашего города. Очень здорово, что мне удалось услышать отрывок из оперы "Абай", я давно ее хотела послушать. Опера "Кармен" в исполнении артистов театра "Астана Опера" тоже была на высоте. Меня поразил наш испанский гость Oскар Maрин, который исполнил композицию "Көзімнің қарасы" Абая вместе с солистами оперного театра, такими как Меир Байнеш и Нуржан Бажекенов на казахском языке! Хочется, чтобы особенно молодежь больше присутствовала на таких мероприятиях, чтобы молодое поколение приобщались к мировой культуре. Алматинка Елена Мареева
За два дня фестиваль посетили больше 1000 человек. Кстати, среди пришедших в парк "Кок-Тобе" были не только алматинцы, мероприятие вызвало огромный интерес и у иностранных гостей.
Фото: Zakon.kz
Нам с подругой очень понравился концерт, я в первый раз на опере. Сцена красиво оформлена, репертуар разнообразен, голоса красивые, все понравилось.Жительница города Талдыкоргана Флюра
Фото: Zakon.kz
Организаторы фестиваля говорят, что решили собрать самые лучшие музыкальные композиции. На сцене в эти дни прозвучали отрывки из знаменитых произведений, таких как: "Кармен", "Турандот", "Абай", "Щелкунчик", "Гүл Алматым" и другие.
Фото: Zakon.kz
Я не знаю, какие еще можно подобрать слова, чтобы описать концерт, мне просто нравится! Я был на балете один раз в жизни, помню, что это была постановка "Спартак" в театре "Астана Опера", мне понравилось, сейчас понимаю, что опера – это тоже мой формат. Аж мурашки по спине.Житель города Нур-Султана Мейрам
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Очень рада оказаться на фестивале классической музыки "Алматы Көк-Төбе Опера – 2022". Приятно, что в нашем городе проходит такое культурное мероприятие под открытым небом, в одном из красивейших парков Алматы. Свободный вход – масса приятных моментов. Для молодежи это очень полезное мероприятие.Алматинка Диана