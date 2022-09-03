В Алматы завершился фестиваль классической музыки "Алматы Көк-Төбе Опера – 2022"

2 и 3 сентября в парке Кок-Тобе в честь Дня города прошел традиционный фестиваль классической музыки "Алматы Көк-Төбе Опера – 2022". На сцене под открытым небом выступили более 150 артистов из Казахстана, а также звезды мировой сцены, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фестиваль классической музыки "Алматы Көк-Төбе Опера" в этом году проходит уже пятый раз. Стоит отметить, что горожане по достоинству оценили выступление именитых казахстанских оперных певцов страны.

Концерт классической музыки приурочен ко Дню города Алматы, который ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября. В этом году любимый город отметит свой праздник 18 сентября.

Любителей классической музыки этой осенью ждет еще один приятный сюрприз – концерт OTYRAR SAZY & iFLY, который состоится 4 сентября.

Фото: Zakon.kz

На фестивале "Алматы Көк-Төбе Опера" артисты представили зрителям лучшие отрывки из самых известных произведений классической музыки казахстанских и мировых композиторов: Брусиловского, Жубанова, Мухамеджанова, Верди, Россини, Сен-Санса, Чайковского, Пуччини, Моцарта, Масканьи, Леонкавалло, Андерсона, Бизе, Орфа.

Фото: Zakon.kz

Публика за два дня фестиваля услышала лучшие голоса солистов КазНТОБ имени Абая и артистов столичного театра "Астана Опера". Зрители получили уникальную возможность не только услышать, но и увидеть звезду мировой сцены – испанского оперного певца, солиста Royal Danish Opera, Opera Burg Gars (Австрия) Оскара Maрина.

Фото: Zakon.kz

Потрясающий концерт, я очень люблю оперу, талантливые исполнители. Отлично подобрано место для подобного мероприятия, был очень качественный звук, красивое оформление сцены, шикарные костюмы. Парк "Кок-Тобе" – это одна из красивейших достопримечательностей нашего города. Очень здорово, что мне удалось услышать отрывок из оперы "Абай", я давно ее хотела послушать. Опера "Кармен" в исполнении артистов театра "Астана Опера" тоже была на высоте. Меня поразил наш испанский гость Oскар Maрин, который исполнил композицию "Көзімнің қарасы" Абая вместе с солистами оперного театра, такими как Меир Байнеш и Нуржан Бажекенов на казахском языке! Хочется, чтобы особенно молодежь больше присутствовала на таких мероприятиях, чтобы молодое поколение приобщались к мировой культуре. Алматинка Елена Мареева

За два дня фестиваль посетили больше 1000 человек. Кстати, среди пришедших в парк "Кок-Тобе" были не только алматинцы, мероприятие вызвало огромный интерес и у иностранных гостей.

Фото: Zakon.kz

Нам с подругой очень понравился концерт, я в первый раз на опере. Сцена красиво оформлена, репертуар разнообразен, голоса красивые, все понравилось. Жительница города Талдыкоргана Флюра

Фото: Zakon.kz

Организаторы фестиваля говорят, что решили собрать самые лучшие музыкальные композиции. На сцене в эти дни прозвучали отрывки из знаменитых произведений, таких как: "Кармен", "Турандот", "Абай", "Щелкунчик", "Гүл Алматым" и другие.

Фото: Zakon.kz

Я не знаю, какие еще можно подобрать слова, чтобы описать концерт, мне просто нравится! Я был на балете один раз в жизни, помню, что это была постановка "Спартак" в театре "Астана Опера", мне понравилось, сейчас понимаю, что опера – это тоже мой формат. Аж мурашки по спине. Житель города Нур-Султана Мейрам

Фото: Zakon.kz

Алматинцы и гости города давно полюбили фестивали и концерты под открытым небом. Тем более, сейчас когда в южной столице действительно по-осеннему тепло. Многие эти два товрческих вечера подпевали артистам со зрительного зала, делали фото и видео на память о сентябрьском концерте и праздничной атмосфере, которая запомнится собравшимся еще надолго.

Фото: Zakon.kz