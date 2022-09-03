В Костанайской области ограничено движение на дорогах из-за пожаров

В Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Костанай – Аулиеколь – Сурган, сообщает Zakon.kz.

Причиной послужили лесные пожары и ограничение видимости, передает пресс-служба национальной компании "Казавтожол".

В частности, ограничено движение на участке от города Тобыл до поселка Аулиеколь.

В Костанай движение осуществляется через села Кайбагор, Карасу и Алтынсарино.

В Аулиекольском районе Костанайской области со 2 сентября бушуют лесные пожары. На место выехал министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин.