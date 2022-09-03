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Хирург рассказал, чем опасна привычка класть ногу на ногу

Хирург рассказал, чем опасна привычка Фото: pixabay
Специалист предупреждает об опасности привычки сидеть, закинув ногу на ногу, ведь она способствует искривлению позвоночника, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью ura.ru рассказал хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов Армен Авакян.

Подобная неправильная осанка создает излишнее давление на межпозвонковые диски, которое способствует их износу. Из-за него нередко возникают хронические боли в области спины. Сутулость, сильный наклон головы, закидывание одной ноги на другую – все это приводит к ухудшению общего самочувствия и повышает риск развития ортопедических заболеваний. Хирург-флеболог Армен Авакян

Кроме того, по словам специалиста, длительное пребывание в сидячем положении провоцирует отток венозной крови от ног к сердцу и, как следствие, варикозную болезнь.

Мышцы голени находятся в состоянии покоя. Только во время движения они сокращаются и тем самым стимулируют отток крови. Из-за сидения на одном месте ее течение замедляется. Кровь застаивается, и поэтому ноги отекают. Хирург-флеболог Армен Авакян

Для того, чтобы снизить урон, получаемый организмом, Авакян порекомендовал чаще двигаться и разминаться в течение дня, а также внимательно следить за осанкой: при правильном положении тела спина должна оставаться прямой, а голова, плечи и таз — находиться на одном уровне. В качестве мер по профилактике проблем с кровообращением эксперт назвал умеренные физические нагрузки (плавание, ходьба, фитнес) и ношение компрессионного трикотажа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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