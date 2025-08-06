Почему нельзя сидеть в позе "нога на ногу"

Врач-терапевт Мария Толстова предупреждает, что популярная привычка сидеть в позе "нога на ногу" со временем может нанести серьезный вред здоровью и привести к целому ряду заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Так, продолжила специалист, это приводит к изменению положения оси позвоночника по отношению к костям таза, что увеличивает нагрузку на мышцы спины и может стать причиной болей в спине, усилению сколиоза, ухудшению состояния межпозвоночных дисков, появлению и прогрессированию межпозвоночных грыж, протрузий.

"При длительном нахождении в позе "нога на ногу" ухудшается венозный кровоток в ногах, кровь застаивается, кровоснабжение нижних конечностей нарушается. Это приводит к отекам, онемению и болям в нижних конечностях. Все это может стать причиной ряда заболеваний, таких как варикозная болезнь и тромбоз вен нижних конечностей". Мария Толстова

Кроме того, по ее словам, нарушается кровообращение и кровоснабжение органов малого таза, что в дальнейшем грозит развитием гинекологических заболеваний у женщин и снижением репродуктивной функции.

В то же время ухудшение кровоснабжения органов малого таза у мужчин может привести к нарушениям в репродуктивной сфере и значительно увеличить риск развития заболеваний простаты.

"Частое и продолжительное пребывание в позе "нога на ногу" ведет к повышению артериального давления, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и, как следствие, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний", – продолжила терапевт в беседе с "Газетой.Ru".

Кроме того, в несколько раз увеличивается травмирующая нагрузка на коленные и тазобедренные суставы.

А при длительном нахождении в данной позе даже возможно поражение малоберцового нерва вследствие нарушения кровообращения. Это может привести к появлению ощущения покалывания и онемения ног, а также боли в стопе и слабости в мышцах стопы.

Чтобы сохранить здоровье и избежать данных проблем, врач советует соблюдать режим труда и отдыха.

К примеру, при сидячей работе и длительном нахождении за рабочим столом или компьютером следует делать кратковременный перерыв через каждые 15-30 минут и выполнять минимальные упражнения на растяжку мышц ног, спины и шеи.

Конечно же, очень важно организовать удобное и эффективное рабочее место, отрегулировать высоту стола, кресла, правильно установить компьютер на рабочий стол, отрегулировать степень освещения рабочей поверхности стола и помещения в целом.

"Рекомендуется ежедневно проводить небольшой комплекс упражнений: утром на растяжку, вечером на расслабление; больше двигаться в течение дня, уделять особое внимание прогулкам на свежем воздухе; своевременно обращать внимание на минимальные сбои в организме и регулярно посещать врачей-специалистов в профилактических целях для предупреждения развития возможных заболеваний". Мария Толстова

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