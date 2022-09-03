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В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуируют несколько сел

В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуируют несколько сел Фото: Facebook/ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Министерство по чрезвычайным ситуациям РК
Продолжается работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что в тушении пожара задействованы 235 человек, 32 единиц техники, 3 воздушных судна, 3 пожарных поезда.

Из них МЧС - 14 ед. техники, 61 чел. личного состава, 2 вертолета с водосливными устройствами; МВД - 33 чел. личного состава; Минобороны - 20 чел. личного состава; Лесхоз - 15 ед. техники,80 чел. личного состава, 1 воздушное судно; МИО -3 ед. техники, 20 чел. личного состава; АО "КТЖ" - 3 пожарных поезда (21 чел.). Пресс-служба МЧС РК

На данный момент два вертолета с водосливными устройствами МЧС провели 12 сбросов и слили 36 тонн воды.

Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км.

По данным РГП "Казгидромет" в Костанайской области сохранится высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин провел воздушную разведку.

3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 м/с, площадь пожара превысила 3000 га.

Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация населения из села Озерное (население 250 человека) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное горит 3 дома. Пожар тушат 6 пожарных автомобилей. Работают 8 водовозов.

Начата эвакуация села Калинино - 228 человек, села Лесное -363 человека. В 17:20 создалась угроза нефтебазы села Аманкарагай. На месте работают 3 пожарных автоцистерны (2-МЧС, 1-объектовая служба нефтебазы). Пресс-служба МЧС РК

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