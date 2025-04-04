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Происшествия

Пожар в сосновом бору локализован

В Бескарагайском районе продолжаются работы по тушению пожара, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 02:15 Фото: пресс-служба акимата области Абай
В Бескарагайском районе области Абай продолжаются работы по тушению лесного пожара, сообщает Zakon.kz.

4 апреля поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи села Коянбай Бескарагайского района. Под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на территорию Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы".

По данным пресс-службы акимата области Абай, к тушению пожара привлечены 353 человека, около 130 единиц техники и вертолет.

"В настоящее время распространение огня остановлено, ситуация стабилизируется", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, этому также способствовали дожди.

"Прежде всего, важны жизнь и безопасность людей. Все ресурсы и техника должны быть максимально задействованы. Сейчас из Усть-Каменогорска и Павлодара направляется дополнительная помощь. Утром лично проведу облет территории на вертолете. Ситуация находится под моим личным контролем", – отметил Берик Уали.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

На данный момент угрозы для населенных пунктов нет, обстановка в регионе полностью контролируется.

Чуть ранее Берик Уали объявил о старте в регионе масштабного субботника в рамках инициативы президента "Чистый Казахстан".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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