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Двое детей выпали из окон в Атырауской области за два дня

Двое детей выпали из окон в Атырауской области за два дня Фото: pixabay
В Атырауской области за два дня из окон выпали два ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как передает группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, первый случай зарегистрирован в Жылыойском районе города Кульсары. 2 сентября в 12:16 из окна четвертого этажа пятиэтажного дома выпал мальчик 2013 года рождения.

Он госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Второй случай произошел в городе Атырау в мкр. Жулдыз-2.

3 сентября, в 16:20, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна второго этажа двухэтажного частного дома мальчик 2019 года рождения. Он также был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области убедительно просит родителей, взрослых не оставлять детей без присмотра!

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Атырау Атырауская область Кульсары
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