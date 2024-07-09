Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Двое пятилетних детей выпали из окон в Уральске

Двое пятилетних детей выпали из окон в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 09:20 Фото: Piqsels
7 июля в Уральске в течение дня два пятилетних ребенка в разное время выпали из окон пятого и третьего этажей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "Мой город" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

Ребенок 2019 года рождения выпал из окна пятого этажа в 22:50. От полученных травм скончался на месте. В полиции добавили, что ведется расследование.

Еще одно происшествие случилось ранее – около 13:00. Мальчик 2019 года рождения прислонился к москитной сетке на третьем этаже и выпал из окна. Медики доставили его в Областную детскую многопрофильную больницу.

"Пациент госпитализирован в отделение травматологии. В данный момент состояние средней степени тяжести. Получает необходимое лечение". Пресс-служба управления здравоохранения ЗКО

В апреле в Карагандинской области двое детей также выпали из окна за небольшой период времени.

Читайте также

Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Главу группы авторского надзора поймали на взятке в 9 млн тенге
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание
Вымогателей из молодежной среды задержали в Казахстане
ДТП
В ДТП на трассе Алматы – Екатеринбург понадобилась экстренная медпомощь
Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
Жара до +42, шквал и град: в Астане, Алматы и 17 областях объявлено штормовое предупреждение
курс валют
Доллар по 482 тенге: курсы иностранных валют в обменниках Казахстана
Исабекова
Макпал Исабекова опубликовала фото новорожденной дочери
В Казахстане официально запретили продажу энергетиков лицам младше 21 года
В Казахстане официально запретили продажу энергетиков лицам младше 21 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: