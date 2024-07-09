Двое пятилетних детей выпали из окон в Уральске

7 июля в Уральске в течение дня два пятилетних ребенка в разное время выпали из окон пятого и третьего этажей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет "Мой город" со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

Ребенок 2019 года рождения выпал из окна пятого этажа в 22:50. От полученных травм скончался на месте. В полиции добавили, что ведется расследование.

Еще одно происшествие случилось ранее – около 13:00. Мальчик 2019 года рождения прислонился к москитной сетке на третьем этаже и выпал из окна. Медики доставили его в Областную детскую многопрофильную больницу.

"Пациент госпитализирован в отделение травматологии. В данный момент состояние средней степени тяжести. Получает необходимое лечение". Пресс-служба управления здравоохранения ЗКО

В апреле в Карагандинской области двое детей также выпали из окна за небольшой период времени.