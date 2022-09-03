Празднование 150-летия Байтурсынова перенесли из-за пожара в Костанайской области

Юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынулы, в связи с пожарами в Костанайской области перенесены на более поздние сроки, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, президент Касым-Жомарт Токаев посетит регион для ознакомления с ходом работ по тушению природных пожаров.

В данный момент продолжается работа по тушению лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области.

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В пресс-службе МЧС РК рассказали, что в тушении пожара задействованы 235 человек, 32 единицы техники, три воздушных судна, три пожарных поезда.

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Два вертолета с водосливными устройствами МЧС провели 12 сбросов и слили 36 тонн воды.

По данным РГП "Казгидромет", в Костанайской области сохранится высокая температура до +38°C, скорость ветра до 23 м/с.