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Около 200 огнеборцев тушат лесной пожар в Зерендинском районе Акмолинской области

Около 200 огнеборцев тушат лесной пожар в Зерендинском районе Акмолинской области Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Около 200 пожарных, лесников, добровольных пожарных формировании, курсанты Академии гражданской защиты ликвидируют лесной пожар в Зерендинском районе, сообщает Zakon.kz.

На месте ЧС находится аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, начальник ДЧС региона полковник Нурлан Атыгаев.

Информация о пожаре поступила огнеборцам 3 сентября в 20:05. Лесной пожар начался в в Зерендинском филиале ГНПП "Кокшетау".

По поручению руководителя региона был создан областной оперативный штаб. Незамедлительно были направлены силы и средства Атбасарской, Сандыктауской и Зерендинских пожарных частей. А также, был сформирован сводный отряд с пожарных частей города Кокшетау личный состав в количестве 30 человек были направлены на место происшествия. При порывистом ветре 15 м/с удалось сбить верховой пожар. В 00:00 часов ночи локализовали пожар. Сейчас производим тушение травостоя внутри леса. Ситуация под контролем. Начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев

Около 200 огнеборцев тушат лесной пожар в Зерендинском районе Акмолинской области

Фото: пресс - служба ДЧС Акмолинской области

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В пресс-службе ДЧС Акмолинской области и пресс-службе акима отметили, что по предварительной информации огонь быстро распространился от полевой дороги. Работа по ликвидации пожара продолжается. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Жертв и пострадавших нет.

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