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Пожар в Костнайской области - эвакуировано более 3 тыс. человек

Пожар в Костанайской области Фото: МЧС РК
Общая площадь пожара в Костанайской области превысила 9 400 гектаров, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС РК, общая площадь лесной площади 40 000 га.

В тушении пожара задействованы силы и средства 32 ед. техники, 3 воздушных судна, 3 пожарных поезда, 235 чел. личного состава это МЧС, МВД, Минобороны, Лесхоз, РГКП "КазАвиаЛесохрана", местные исполнительные органы, АО "КТЖ" - 4 пожарных поезда. Пресс-служба ДЧС РК

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Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. Проведен 21 сброс на тушение.

По данным РГП "Казгидромет" в Костанайской области сохранится высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с. Министром по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенантом Юрием Ильиным проведена воздушная разведка.

Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредоточены на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация 1841 человека из с.Озерное (250 человек) и северной части с. Аманкарагай (1000 человек), с. Калинино (228 человек), с. Лесное (363 человека). Пресс-служба ДЧС РК

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Для оказания помощи борьбы с огнем прибыла группировка сил и средств из ДЧС Северо-Казахстанской области. В их составе 50 сотрудников и 7 единиц специальной техники.

В соцсетях распространяется видео работы сотрудников ЧС и то, как пожарные машины движутся в сторону возгорания.

Пожар в Костанайской области

Фото: МЧС РК

В Аулиекольском районе из-за пожара эвакуировали несколько сел.

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.

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