Эрдоган пригрозил Греции "высокой ценой" за провокации

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может дать отпор на греческие военные провокации, сообщает Zakon.kz.

Об этом турецкий лидер заявил, выступая на фестивале авиации, космонавтики и технологий Teknofest в городе Самсун на севере страны, передает агентство Anadolu.

Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Таким образом Эрдоган напомнил о взятии Смирны (современный Измир) в сентябре 1922 года. Тогда в занятый Грецией город вступила турецкая армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, а греческие войска были выбиты с земель.

Ранее министр национальной обороны Хулуси Акар во время выступления на первой авиабазе ВВС Турции в провинции Эскишехир заявил, что Турция отвечала и продолжит незамедлительно отвечать на агрессивные и провокационные действия Греции, игнорирующей любые нормы права.

За несколько дней до этого, 23 августа, стало известно, что греческие ВВС пытались перехватить турецкие истребители, которые выполняли задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье.

Это не первый случай, когда президент Турции предъявляет претензии греческой стороне. В июне Эрдоган заявил, что Анкара не отступит от своих прав в Эгейском регионе. Тогда турецкий лидер потребовал от Греции отказаться от размещения вооружений на островах в Эгейском море и пригрозил ответными мерами.