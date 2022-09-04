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Эрдоган пригрозил Греции "высокой ценой" за провокации

Эрдоган пригрозил Греции "высокой ценой" за провокации Фото: tccb.gov.tr
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может дать отпор на греческие военные провокации, сообщает Zakon.kz.

Об этом турецкий лидер заявил, выступая на фестивале авиации, космонавтики и технологий Teknofest в городе Самсун на севере страны, передает агентство Anadolu.

Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Таким образом Эрдоган напомнил о взятии Смирны (современный Измир) в сентябре 1922 года. Тогда в занятый Грецией город вступила турецкая армия под командованием Мустафы Кемаля Ататюрка, а греческие войска были выбиты с земель.

Ранее министр национальной обороны Хулуси Акар во время выступления на первой авиабазе ВВС Турции в провинции Эскишехир заявил, что Турция отвечала и продолжит незамедлительно отвечать на агрессивные и провокационные действия Греции, игнорирующей любые нормы права.

За несколько дней до этого, 23 августа, стало известно, что греческие ВВС пытались перехватить турецкие истребители, которые выполняли задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье.

Это не первый случай, когда президент Турции предъявляет претензии греческой стороне. В июне Эрдоган заявил, что Анкара не отступит от своих прав в Эгейском регионе. Тогда турецкий лидер потребовал от Греции отказаться от размещения вооружений на островах в Эгейском море и пригрозил ответными мерами.

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Эрдоган Реджеп Тайип Греция Турция
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