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Эрдоган заявил, что Турция может ввести войска в Израиль

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может ввести войска в Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 00:46 Фото: tccb.gov.tr
28 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что может ввести войска в Израиль, сообщает Zakon.kz.

Турция может ввести войска в Израиль. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал Halk TV.

"Точно так же, как мы вошли в Карабах, вошли в Ливию, мы сделаем с ними (Израилем – прим. автора) то же самое. Нет ничего невозможного", – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция должна быть сильной, чтобы "совершить такие шаги".

Ранее Эрдоган говорил, что израильское руководство не сможет избежать ответственности за свои преступления.

Спустя месяц после начала войны между Израилем и ХАМАС Эрдоган заявил, что отказался от общения с Нетаньяху. "Нетаньяху больше не является тем, с кем мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов", – сказал он.

Полная хронология начала конфликта по ссылке.

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Эрдоган Реджеп Тайип Турция Израиль и Палестина 2024 год
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